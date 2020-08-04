Çeşme'de kurallara uymayan mekanlara ceza

İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede bugün, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulanmıştı.