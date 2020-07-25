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Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Çeşme'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, 2 kişinin İstanbul'dan ilçede satmak için uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, takibe başladı. Yapılan takip sonucu, uyuşturucu sattıkları belirlenen Y.G. (24) ve E.K. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 49 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2.20 gram kokain ve 2 gram esrar ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL para ele geçirildi.

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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