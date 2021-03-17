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Çeşmelere restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor

Tarihi çeşmeler gün yüzüne çıkıyor. Altındağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, oldukça titiz bir biçimde yürütülüyor. 
Çeşmelere restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor

Geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanan 236 yıllık Öksüzce Çeşmesi ile 135 yıllık Hapishane Çeşmesi, gün yüzüne çıkıyor. Çalışmaların Tarihi Alanları Koruma Kurulu’ndan alınan onaylar doğrultusunda adım adım ilerlediğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çok titiz davranıyoruz. Her iki çeşmeyi de tarihi değerler envanterimize kazandıracağız.” dedi. 

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“ÇOK TİTİZ ÇALIŞIYORUZ”
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Balcı, “Hacettepe Mahallesi'nde bulunan 236 yıllık Öksüzce Çeşmesi ile 135 yıllık Hapishane Çeşmesi’nde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır atıl vaziyette duran çeşmelerin yeniden akması için oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Altındağ'da tarihi değerleri bir bir gün yüzüne çıkarmaya kararlıyız. Yıllardır bakımsız durumda olan ve evlerin arasında sıkışıp kalan Öksüzce Çeşmesi ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi, asıllarına uygun olarak restore ediliyor. Çalışmalar Tarihi Alanları Koruma Kurulu’nun onayları doğrultusunda ilerliyor. Çok titiz ve özenli davranıyoruz. Bu iki tarihi değere layıkıyla sahip çıkmak, zarar görmelerine engel olmak istiyoruz. Günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeşmelerin suyu da, çalışmalar tamamlandığında yeniden akacak inşallah...” şeklinde konuştu. 

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GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK
Hacettepe Mahallesi Cingöz Sokağı ile Öksüzler Sokağı köşesinde yer alan Öksüzce Çeşmesi'nin tarihi kayıtlara göre 1784 yılında inşa edildiğini, Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi'nin ise 1885 yılında yaptırıldığını söyleyen Başkan Balcı “Kitabeleri de bulunan ve Ankara taşından yapılan iki eser de tescilli... Asırlardır ayakta kalmayı başarmış, birer tarih abidesi... Her iki çeşmenin de bizden sonraki nesillere yok olmadan aktarılabilmesi ve tarihi değerlerinin korunabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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