Çeşnigir nerde nasıl gidilir? Çeşnigir Kanyonu Kırıkkale Köprüköy'ün neresinde?

Başkent Ankara'ya da hayli yakın olan Çeşnigir yani Köprüköy küllerinden yeniden doğuyor. Peki Çeşnigir nerde nasıl gidilir? Köprüköy nerde nasıl gidilir? Çeşnigir'de ne var? Çeşnigir ne demek, Çeşnigir adı nereden geliyor? Sizler için derledik:

Başkent’in yanı başında; Köprüköy’deki tarihi Çeşnigir Köprüsü ve çevresi, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in müthiş projesi ile cazibe merkezine dönüşüyor.

TELEFERİK, SEYİR TERASI, ASMA KÖPRÜ…

Çeşnigir Kanyonu Projesi kapsamında kıyı boyunca yürüyüş ve olta balıkçılığı alanları oluşturuluyor; kafeteryalar, bisiklet yolları, kamp alanları, oyun parkları yapılıyor. Asma köprü, teleferik, macera adası, cam seyir terasları da inşa edilen bölgede tekne gezisi de yapılabilecek. Çeşnigir hafta sonları şimdiden ziyaretçi akınına uğruyor.

Başkent Ankara'ya da hayli yakın olan Çeşnigir yani Köprüköy küllerinden yeniden doğuyor. Peki Çeşnigir nerde nasıl gidilir ? Çeşnigir Kanyonu yani Köprüköy nerde nasıl gidilir ? Çeşnigir'de ne var ? Çeşnigir ne demek, Çeşnigir adı nereden geliyor ?

Yazarımız Ferit Atmaca tüm bu soruların cevabını sizler için derledi:

Kasım 2018’de “Karakeçili’yi, Köprüköy’ü bilir misiniz?” başlığı altında şöyle yazmıştık:

“Kırıkkale’nin küçük bir ilçesi, Karakeçili. Köprüköy ise bu ilçenin küçük bir beldesi.

Ancak bölgenin tarihi geçmişi çok büyük.

Karakeçili adını, Oğuzlar’ın Kayı Boyu’nun en büyük grubu olan Karakeçili Aşireti’nden alıyor; Köprüköy ise, Selçuklu eseri tarihi Çeşnigir Köprüsü ’nden.

Doğa harikası Büklükale de bu bölgede yer alıyor.

Ve Başkent’e çok yakınlar, ‘hemen dibimizde’ diyebiliriz.

Tarihten günümüze taşıdığı izler ve kıyısında bulunduğu Kızılırmak Nehri ile aslında önemli bir ‘değer’ Karakeçili ve Köprüköy.

Gel gör ki, kimse farkında olmadı bugüne kadar.

‘Bugüne kadar’ diyorum çünkü, çok şükür, Kırıkkale Valiliği Karakeçili’yi, Köprüköy’ü artık görüyor, değerinin farkına varmış ve harekete geçmiş durumda.”

***

Bu şekilde duyurmuştuk, Kırıkkale Valiliği’nin, bölge için hazırladığı projeyi.

Geçen gün bir Köprüköy’lü arkadaşla sohbetimiz esnasında aklıma geldi, sordum:

“Kırıkkale Valiliği’nin bir projesi vardı, ne oldu o?”

Birden heyecanlandı; “ Çeşnigir Kanyonu Projesi mi ” diye cevap verdi.

“Evet” dedim.

“Yapılıyor, çok güzel oluyor” diye başlayıp, şunları söyledi:

“Vali Bey projeye büyük önem veriyor. Sürekli bizim orda, çalışmaları yerinden takip ediyor. Piknik alanları falan yapıldı. Seyir yeri yapıldı. Daha da çalışmalar sürüyor. Çok güzel oluyor çok…”

Bunları anlatırken, eliyle de cep telefonundan fotoğraflar gösterdi.

Gerçekten çok güzel görünüyordu.

Gazeteme gelince projeyi araştırdım, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldım.

Evet, Köprüköy’de çok güzel şeyler oluyor.

Çeşnigir bir cazibe merkezi haline geliyor.

Çeşnigir Kanyonu Projesi kapsamında kıyı boyunca kilometrelerce yürüyüş ve olta balıkçılığı alanları oluşturuluyor…

Kafeteryalar, bisiklet yolları, kamp alanları, oyun parkları yapılıyor.

Proje ile kır kahvehaneleri, köylünün doğal ürünlerini satabileceği şirin stantlar, kano imkanı, tekne gezisi, asma köprü,, teleferik, macera adası, cam seyir terasları da düşünülüyor.

Şu kadarını söyleyeyim size:

Henüz proje tamamlanmadığı halde, tabiat harikası alanın hafta sonu ziyaretçi sayısı 10 bin kişiye ulaşmış durumda.

Projenin mimarı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer .

Arkadaşıın da dediği gibi her fırsatta Köprüköy’e gelip, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Projeyle vatandaşlara doğayla iç içe, sağlıklı, kaliteli yaşam ve ayrıcalıklı bir ortam sunulmasını amaçladıklarını söyleyen Vali Sezer, bölgenin turizm açısından da cazibe merkezi haline geleceğini ifade ediyor.

Nitekim şimdiden turizm firmalarıyla görüşerek bölgenin tur planları kapsamına alınmasını sağlayacaklarını söylüyor.

***

Kırıkkale için, Başkent için, Türkiyemiz için değerli bir proje.

Mimarı olan Vali Bey’i tebrik ediyorum; Allah razı olsun.

Güzel düşünülmüş, hızlıca projelendirilmiş ve ivedilikle hayata geçiriliyor.

Başkent’ten bir vatandaş olarak ben de tıptı Köprüköy’lü arkadaşım gibi projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.