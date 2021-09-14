  • BIST 1.434,430
  • Altın 488,92
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Çetin şoförlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Esnaflar Buluşması’’ programı kapsamında bu hafta şoför esnafını konuk ederek misafirleri ile tek tek ilgilendi.
Çetin şoförlerle buluştu

Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara belediye başkan yardımcıları, Dolmuş, Taksi ve Otobüs esnafları katıldı.
Toplumun her kesimine ulaşan ve bilgi verme gücü yüksek olan şoför esnafına detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan ve devam eden projeler başta olmak üzere belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

241793175_921101968761395_5757779436400428967_n.jpg

 ‘‘Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz’’

Yeni dönemde Pursaklar’ın ulaşımı açısından bir devrim yaşandığını belirten Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner; ‘‘Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğindeki 'Esnaf Buluşmaları' programına katılım sağladık. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin proje ve hizmetleri ile ilgili sunum yaptığı toplantı da bizlerde ulaşım sektörümüzü ilgilendiren konular üzerine açıklamalarda bulunduk. Belediye Başkanımıza ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

241734608_921101892094736_7882577201741253060_n.jpg

‘‘Sosyal, kültürel, çevre, temizlik ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attık’’

Sistemli bir şekilde ilçede değişim ve dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde faaliyet gösteren Dolmuş, Taksi ve Otobüs esnaflarımız ile bir araya gelerek Belediyemiz çalışmaları hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje ilçenin yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre, temizlik ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli davetimize icap eden Mehmet Yiğiner ve Kurtuluş Kara başkanlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘Esnaflar Buluşması’’ programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin şoför esnafına, ilçede yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadi’yi gezdirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalite belgesini yeniliyor14 Eylül 2021 Salı 01:45
  • Pursaklar'da Belediye Personeline İlk Yardım Semineri14 Eylül 2021 Salı 01:30
  • Atıklar dönüşüyor ekonomiye can veriyor14 Eylül 2021 Salı 01:00
  • Kahramankazan’da buluştular14 Eylül 2021 Salı 00:45
  • Ekmeklerimiz kitaplaştı14 Eylül 2021 Salı 00:30
  • Hamamarkası sokakları canlanıyor14 Eylül 2021 Salı 00:15
  • Keçiören Belediyesi'nden 'Temiz üniversite' kampanyası13 Eylül 2021 Pazartesi 11:16
  • Servislere ücretsiz dezenfektan13 Eylül 2021 Pazartesi 01:00
  • Hem gelir hem tasarruf 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:45
  • İhtiyaç sahiplerinin sofralarında13 Eylül 2021 Pazartesi 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti