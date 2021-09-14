Çetin şoförlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Esnaflar Buluşması’’ programı kapsamında bu hafta şoför esnafını konuk ederek misafirleri ile tek tek ilgilendi.

Gerçekleşen kahvaltı programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara belediye başkan yardımcıları, Dolmuş, Taksi ve Otobüs esnafları katıldı.

Toplumun her kesimine ulaşan ve bilgi verme gücü yüksek olan şoför esnafına detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan ve devam eden projeler başta olmak üzere belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘‘Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz’’

Yeni dönemde Pursaklar’ın ulaşımı açısından bir devrim yaşandığını belirten Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner; ‘‘Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğindeki 'Esnaf Buluşmaları' programına katılım sağladık. Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin proje ve hizmetleri ile ilgili sunum yaptığı toplantı da bizlerde ulaşım sektörümüzü ilgilendiren konular üzerine açıklamalarda bulunduk. Belediye Başkanımıza ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

‘‘Sosyal, kültürel, çevre, temizlik ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attık’’

Sistemli bir şekilde ilçede değişim ve dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde faaliyet gösteren Dolmuş, Taksi ve Otobüs esnaflarımız ile bir araya gelerek Belediyemiz çalışmaları hakkında sunum yaptık. Yaptığımız her proje ilçenin yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre, temizlik ve ulaşım alanlarında önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli davetimize icap eden Mehmet Yiğiner ve Kurtuluş Kara başkanlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘‘Esnaflar Buluşması’’ programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin şoför esnafına, ilçede yapım çalışmaları devam eden Endemik Vadi’yi gezdirdi.