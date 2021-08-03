Çetinkaya'dan 5 Bin Fidan Bağışı

Çetinkaya Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Çetinkaya yangında zarar gören yerlere duyarsız kalmayarak TEMA Vakfı’na 5 bin adet ifdan bağışında bulundu.

DUYARSIZ KALAMAZDIK

Konu hakkında bir açıklama yapan Çetinkaya, ülkemiin zor günler geçirdiği şu günlerde her türlü yardım ve destekğe hazır olduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Çetinkaya ailesi olarak orman yangınlarına duyarsız kalamayacaklarını kaydeden Fehmi Çetinkaya, “Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyor ve yangın sebebiyle zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı’na Çetinkaya Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 5 bin fidan bağışlıyoruz"

UMUTLAR YENİDEN YEŞERTİLECEK

“Yapılan bağış ile ülkemizin bulunduğu zorlu sürecin aşılması ve umutların yeniden yeşertilmesinde fayda sağlama gayesindeyiz. Çetinkaya ailesi olarak, tüm canlıların uğradığı maddi ve manevi yaraları sarmak adına desteklerimizi sunmaya devam ediyor, bu süreçte birlik ve beraberliğimizin arkasında umutlu günler görmeyi tahayyül ediyoruz” ifadelerini kullandı.

