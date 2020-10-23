  • BIST 1.191
  • Altın 487,145
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Çetinkaya'yı başına ütüyle vurup, yastıkla boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde karşılaştığı Ali Çetinkaya’nın (59) başına ütüyle vuran, yastıkla boğarak ellerini bağladıktan sonra yatakları üstüne yıkarak öldüren sanık Özal Acar'a (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve
Çetinkaya'yı başına ütüyle vurup, yastıkla boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 7 Nisan 2019'da saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ali Çetinkaya, evinde kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından ölü bulundu. Açık olan kapıdan içeri girdiğinde ağabeyinin, el ve ayakları bağlanmış haldeki cesediyle karşılaşan Gökoğlu'nun feryadına koşan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, evde boğuşma yaşandığı, Çetinkaya'nın başına yerde kırık olarak bulunan ütü ile vurulup, yorgan ve yastıkla yüzüne bastırılıp öldürüldüğü belirlendi. Eşi Pakize Çetinkaya'nın 6 Nisan günü, gelini ile İstanbul'daki oğlunu ziyarete gitmesi nedeniyle Ali Çetinkaya'nın evde yalnız olduğu öğrenildi. Polis cinayetle ilgili Özal Acar'ı olaydan 5 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Acar, tutuklandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özal Acar'ın yargılanmasına başlandı. Bugun davanın 7'nci duruşması yapıldı. Özal Acar duruşmaya, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savcı mütalaasında, "Olay günü Özal Acar, Ali Çetinkaya’ya ait konutun içerisine kilitli olmayan kapıdan girdi. Acar’ın evin içerisinde değerli eşya ve para aradığı sırada Ali Çetinkaya uyanarak, ona, 'Polise gideceğim sen ne yapıyorsun burada?' diye seslenmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özal Acar, eline aldığı ütü ile Çetinkaya’nın kafasına vurdu. Ardından Çetinkaya’yı yere yatıran Acar, boğazını sıkarak darp etmeye başladı ve yüzüne yastıkla bastırarak etkisiz hale getirdi. Acar, öldürdüğü Çetinkaya’nın kendine gelebileceğini düşünerek, ellerini arkadan bağladı. Yatak ve yorganları ise hareketsiz yatan Çetinkaya’nın üzerine yıktı. Evden hiçbir şey alamadan kaçtı" ifadeleri kullanıldı. Ardından davada karar açıklandı. Sanık Özal Acar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin lira ceza23 Ekim 2020 Cuma 17:37
  • Eşi ve 3 çocuğuna işkence sanığına 5 yıl hapis istemi23 Ekim 2020 Cuma 17:37
  • Afyonkarahisar'da FETÖ'den gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı22 Ekim 2020 Perşembe 21:17
  • Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında 232 kaçak göçmen kurtarıldı22 Ekim 2020 Perşembe 20:19
  • Esenler'de görme engelli kişi karısını bıçakladı22 Ekim 2020 Perşembe 20:18
  • Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu eve kilitleyen zanlı, tutuklandı22 Ekim 2020 Perşembe 18:52
  • Yüksekova'da 121 kilo eroin ele geçirildi22 Ekim 2020 Perşembe 18:48
  • Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi22 Ekim 2020 Perşembe 18:47
  • Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi22 Ekim 2020 Perşembe 18:45
  • Ankara'da 5 Mısır yılanı ele geçirildi22 Ekim 2020 Perşembe 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti