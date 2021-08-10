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Çevre dostu denetimler 

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, çevre kirliliğine fırsat vermemek için ilçe genelindeki fabrika, iş yeri ve araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 
Çevre dostu denetimler 

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Zabıta ekipleri, Ankara’nın sanayi kümelenmesi anlamında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Saray Mahallesi’nde bulunan sanayi kuruluşları ve bu civardaki yollar sürekli olarak denetleniyor. Ekipler denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları da özenle değerlendiriyor. Zabıta ekipleri bu denetimler sırasında, çevre ve doğa kirliliğine sebep olan işletme ve araçlara anında müdahale ediyor. Denetimler sonucunda çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Çevre kirliliğine sebep olan cisim, ürün ya da maddelerin de temizlenmesi sağlanıyor. 

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Önceliğimiz çevre ve doğa

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak yaptıkları ve yapacakları tüm faaliyetlerde çevre ve doğa dostu uygulamalara öncelik verdiklerini söyledi. Başkan Oğuz, “Bu alanda çalışan ekiplerimizin başında ise zabıtalarımız geliyor. Zabıtalarımız, sürekli olarak ilçemizin tüm bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Çevremizin ve doğamızın kirletilmesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai yapıyor. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir doğa için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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