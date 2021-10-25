Çevre Dostu Üretim Yapılacak

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sanayisinin “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamında dönüşümünün çok kolay olacağını söyleyerek, yapımı süren Elmadağ Mobilyacılar OSB'de çalışmaların buna göre yapıldığını kaydetti.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı mobilya sanayisinin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında dönüşümünün çok kolay olacağını ve Türk mobilya sanayisinin bu dönüşümü fırsata çevireceğini söyledi. Taklacı, yapımı süren Elmadağ Mobilyacılar OSB'de güneş enerji santrallerinden, kendi enerjisini üreten akıllı fabrikalara yeşil ile iç içe çalışma ortamlarından, Atık Yönetmeliği'ne kadar birçok konuda hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

DÖNÜŞÜMÜN DIŞINDA KALAMAYIZ

Türk sanayisini en çok etkileyecek konulardan olan Avrupa İklim Yasası ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir anlamda kanunlaştığına dikkat çeken Taklacı, "İngiltere, Japonya, Çin, Avrupa 2050 yılına 'karbon nötr ülke' olacağım diyor. 110 ülke karbon nötr olma taahhüdünü vermiş durumda. Yakın zamanda Avrupa'ya ihracatlarda karbon vergisi alınmaya başlanacak. Yeşil dönüşümü tamamlayanlara hatırı sayılır bir destek bütçesi ayrılmış durumda. Bu sebeplerle bizler de bu dönüşümün dışında kalamayız" diye konuştu.

FIRSATLAR SUNACAK

Taklacı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayiciye ek yük getireceği gibi fırsat sunan taraflarının da olacağının altını çizerek, dönüşümün bu fırsatlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade etti. Karbondioksit emisyonuna odaklanılmasının önemine işaret eden Taklacı, şu değerlendirmede bulundu:

HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK

"Bu sebeple 2021'de temelini attığımız Elmadağ Mobilyacılar OSB'de güneş enerji santrallerinden kendi enerjisini üreten akıllı fabrikalara yeşil ile iç içe çalışma ortamlarından, Atık Yönetmeliği'ne kadar birçok konuda hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız.”

ELMADAĞ OSB YEŞİL İLE İÇ İÇE OLACAK

“Zaten mobilya sektörü emisyon bakımından tehlikeli sanayilerden değil ama kullandığımız boyadan, imal ettiğimiz MDF'ye kadar birçok konuda yeniden düzenleme yapmalı, üretim akışımızı gözden geçirmeliyiz. Elmadağ OSB'de OSB içinde yer alan üretim tesislerinin karbon ayak izlerini ölçecek ve buna göre çalışmalarımızı yapacağız."

Emrah Özcan/İLKSAYFA