Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyoruz” dedi.

AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Murat Kurum, Atıfbey-Hıdırlıktepe, İsmetpaşa, İtfaiye, Başpınar, Çalışkanlar, Örnek, Gültepe Aktaş Mahallesi olmak üzere Altındağ'da dört koldan kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdiklerin

AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı. Altındağ Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Altındağ Başkanı Fatih Bildik ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

21 MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada Başkent Ankara'nın 25 ilçesinde, her alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek bütün ilçelerde on binlerce sağlıksız yapıyı yenilediklerini kaydetti. Kurum, Ankara'da 21 millet bahçesi yaptıklarını, Mamak'tan Altındağ'a, Çankaya'dan Yenimahalle'ye Başkent'in tüm ilçelerinde 15 bin sosyal konut yaptıklarını, Saraçoğlu Mahallesi'nde ihya çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ALTINDAĞ'IN YERİ AYRI

Ankara'ya yeni tarih aksları, kültür aksları, yeşil koridorları kazandırdıklarını ama Başkent'in kalbi konumundaki Altındağ'ın yerinin ayrı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projesini Altındağ'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurum, ilçedeki en önemli lokasyonlardan olan Ankara Kalesi'ni, Hergelen Meydanı'nı, Yahudi Mahallesi'ni, belediye binasını da içine alan projeyle tarihi bugünle buluşturduklarını anlattı. Kurum Atıfbey-Hıdırlıktepe, İsmetpaşa Mahallesi, İtfaiye Çarşısı, Başpınar Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi, Örnek Mahallesi, Gültepe Aktaş Mahallesi olmak üzere Altındağ'da dört koldan kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdiklerini aktardı.

ESERLERİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Kurum ayrıca şunları söyledi: "Altındağ'da dört koldan başlattığımız bu büyük şehircilik adımlarıyla, Altındağlı hemşerilerimizin hizmetkarıyız, Başkent'imizin hizmetkarıyız. Başkent'imiz de sesimizi değil sözümüzü, lafı değil icraatı, tembelliği değil çalışkanlığı, eserlerimizi yükseltmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

ANKARA BİRİNCİ OLDU

Programda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise üye kaydı çalışmalarında Ankara olarak Türkiye'de bir rekora imza attıklarını duyurdu ve şöyle devam etti: “2020 yılında 103.657 üye ile rekor kırdık, 2021 yılı ekim ayı üye kaydında Türkiye ‘de 1. Ankara Teşkilatları oldu. Allah hepinizden razı olsun. Ekim ayında Ankara teşkilatlarımız Türkiye birincisi."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA