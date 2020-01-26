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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile , enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Bakan Kurum, üst yapı ve alt yapı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Depremde hasar gören binaların durumuna ilişkin bilgi veren Kurum, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Bu, bugün yapmış olduğumuz tespitler. Çalışmalarımız devam ediyor. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık. Tespitlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Alt yapıya ilişkin tespitlerinin devam ettiğini ve buralarda çok ciddi problemlerin olmadığını dile getiren Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü personelince içme suyu, atık su arıtma tesisi, yağmur suyu hatları, doğal gaz hatlarının yerinde tespitlerinin yapıldığını ve yapılması gereken onarımların da yapıldığını belirtti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Eğer riskli, ağır hasarlı bina varsa alanda mevcutta kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkanını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız."

"Karot numuneleri alınacak, tespitler yapılacak"
Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik bir ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Tabi enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

Gezici laboratuvarlarının sahada bulunduğunu, betonlardan numune alabilecek durumda olduklarını aktaran Kurum, "Bu noktada biraz daha hazırlıklıyız diyebiliriz. Tabi ki bu binaların yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak ve aynı zamanda karot numuneleri de alınacak. Sadece yıkılan binalar değil mahallede ne kadar riskli bina varsa tespitlerini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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