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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili, "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili, "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı." dedi.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Kurum, "263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi. Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz." dedi.

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