Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artvin ve Rize'de sel nedeniyle ulaşamadığımız vatandaş kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti.

"Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda." diyen Kurum, "Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. Hep birlikte dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.