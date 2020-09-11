Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlarla ilgili, "Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız." dedi.

Kurum, Malatya’da Pütürge Afet Konutları’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum konutlarla ilgili şunları söyledi:

"Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak."