  • BIST 102.646
  • Altın 260,733
  • Dolar 5,6888
  • Euro 6,3506
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Heyelan riski var, 66 binayı boşaltacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Düzce'de yaşanan sel felaketiyle ilgili olay yerinde açıklama yaptı. 66 binada halen heyelan riski olduğunu belirten Kurum, "Bu binaları boşaltacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Heyelan riski var, 66 binayı boşaltacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki son durumla ilgili açıklama yaptı. Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"7 kayıptan 5 kişinin cansız bedenine ulaştık. 2 kardeşimize en yakın zamanda ulaşacağız. 

66 BİNA BOŞALTILACAK

3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık binamız bu selden etkilenmiş durumda. 66 binamız da heyelan riski altında. Bu binaların boşaltma sürecini de başlatacağız.

Dere güzergahındaki 5 bin bina boşaltılacak. İmar barışına başvuru yapılması, bu binaların yıkımını engellemez.

AFET BÖLGESİ TALEBİ

Bütün köylerimizin su problemi çözülecek.

Akçakoca'da denize sel nedeniyle birçok materyal akıntı sebebiyle geldi. Deniz temizliği kapsamında da hem sahil hem deniz temizliğini yapacağız.

Afet bölgesi ilanı talebi iletildi, konu üzerinde çalışılıyor.

En kısa zamanda devletimiz afetin açtığı yaraları kapatacaktır. Tüm birimlerimiz olarak sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ise şifalar diliyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da avcı kız operasyonu: Çok sayıda gözaltı var23 Temmuz 2019 Salı 13:57
  • Alparslan Kuytul'a yeni dava: Tüm suçlamalar belli oldu23 Temmuz 2019 Salı 13:29
  • Japon savaş uçakları havalandı: Rus ve Çin uçakları da harekete geçti23 Temmuz 2019 Salı 13:24
  • Kritik toplantı sona erdi23 Temmuz 2019 Salı 12:57
  • Fuat Oktay'dan Ceylanpınar açıklaması: Çok daha şiddetli şekilde karşılık verilecek23 Temmuz 2019 Salı 12:50
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi23 Temmuz 2019 Salı 12:50
  • Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çiftlik Bank’ı yazılım şirketi sanmış23 Temmuz 2019 Salı 10:47
  • Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019 Salı 10:43
  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması23 Temmuz 2019 Salı 10:29
  • Dikkat! Geri geliyor23 Temmuz 2019 Salı 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti