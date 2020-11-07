  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi.

"857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek." diyen Kurum, "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı." ifadesini kullandı.

Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avukat görevlendirmeleri yönetmeliğinde değişiklik07 Kasım 2020 Cumartesi 10:49
  • Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'07 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
  • Rize İl Sağlık Müdürü Tepe: Vakalar arttı, kritik süreçteyiz  07 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
  • Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:33
  • 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza07 Kasım 2020 Cumartesi 10:32
  • Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yapan terörist Adana'da yakalandı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:25
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü07 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor07 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
  • Demokrat başkan adayı Joe Biden: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz07 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti