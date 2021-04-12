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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Libya Yerel Yönetimler ile İskan ve İmar bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Libya Yerel Yönetimler Bakanı El-Tumi ile İskan ve İmar Bakanı El-Gavi ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Libya Yerel Yönetimler ile İskan ve İmar bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakanla Libya'nın yeniden imar süreci ve kalkınmasıyla ilgili projeleri görüştüklerini belirtti. Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Libyalı kardeşlerimizin refahı için başlatacağımız 'kardeş belediyecilik' uygulamasıyla çevre ve şehircilik alanlarındaki hizmetlerin geliştirilmesi konularında Libya ile dayanışma örneği göstererek, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştireceğiz. Sayın Bakan ile görüşmemizde, atık yönetimi konusundaki tecrübelerimizi aktardık. Bizden talep ettikleri temizlik, atık yönetimi, içme suyu ve altyapı gibi teknik konularda iş birliğimizi artıracak adımlar atacağız."

Bakan Kurum, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi'yle görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile ülkeler arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması konularında görüştüklerini aktardı.

Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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