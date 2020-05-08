Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Son 18 yılda Hakkari'mize 11 milyar liralık yatırım yaptık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Son 18 yılda Hakkari'mize 11 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımların bir kısmı bitti, bir kısmı da devam eden yatırımlar." ifadesini kullandı.