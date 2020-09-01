Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yeni bir Dereli'nin inşa çalışmasını başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde inşa edilecek yapılara ilişkin, "Tüm bu inşa çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlayıp tüm Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta yaşanan selin ardından Giresun'da yaptığı ziyaret ve incelemeleri kapsamında Dereli'ye geldi.

İlçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle sohbet etti. Kurum, görüştüğü esnaf ve vatandaşlara da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İncelemelerinin ardından Dereli Belediyesine geçen Kurum'un başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Dereli için yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile İlçe Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Kurum, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, selden etkilenen Dereli'yi eski haline getirebilmek için 8 gün içerisinde yoğun uğraş verdiklerini söyledi.

Altyapıdan üstyapıya kadar gereken her türlü adımı attıklarını dile getiren Kurum, vatandaşın artık eski düzenine devam edebilecek hale geldiğini anlattı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada köklü çözümler adına, Sayın Cumhurbaşkanımız dün de buraya geldiğinde kendisi de bizzat gördü, şahit oldu. 'Dereli'miz için, Giresun'umuz için en güzeli neyse bunu yapalım.' talimatı verdiler. Bu çerçevede dere kotunun altında kalan tüm iş yerlerini, konutları kaldırarak, yeni bir Dereli'nin inşa çalışmasını başlatmış olduk. Bu güzergahta bulunan ve derenin üst kotunun altında kalan, yani taşma kotunun altında kalan tüm binaları kaldıracağız ve bunları olması gerektiği şekliyle, dere taşkın kotunun üstünden bir subasman seviyesi verecek şekliyle inşa çalışmalarını bugün itibarıyla başlattık."

"Türkiye’ye örnek olacak bir dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz"

Akşam üzeri esnafla görüşüp onları bilgilendireceklerini ifade eden Kurum, "Onlara bu süreçte de geçici iş yerleri yapımı noktasında konteynerden iş yerleri yapacağız. Bu süreçte de yine ticaretlerine devam edebilecekler. Akabinde en geç 1 yıl içerisinde tamamlamak üzere kalıcı ticarethanelerimizi, dükkanlarımızı, konutlarımızın inşaatını, yine yapılması gereken okullarımız var, emniyetimiz, kaymakamlığımız var, tüm bu inşa çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlayıp tüm Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüm projesini inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bu anlamda ilgili tüm bakanlıkların seferber olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir seferberlik ruhu içerisinde milletimizle birlikte, onların desteğiyle… Yani burada evi yıkılan vatandaşımızı üzmeden, kırmadan ki 'Allah razı olsun.' diyorlar, 'Devletimiz var olsun.' diyorlar. Bu anlayışla inşallah bu projemizi gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki dere yataklarına yakın ilçelerimizde, köylerimizde örnek yerleşimler olsun. Bu yerleşimleri de yaptığımız tespitler çerçevesinde inşallah tüm Türkiye genelinde, bilhassa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde inşa edeceğiz. Bu çalışmaları da tüm belediyelerimizle birlikte inşallah yürütüyor olacağız."

Bu arada, ilçe merkezinde hasar gören cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmaları sürüyor.