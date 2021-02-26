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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ahi Evran Külliyesi suretine yakışmayan binalar var. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde külliyemizi, medeniyetimizi öne çıkaracak bir düzenleme projesini inşallah külliye etrafında yapıyor olacağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, Ahi Evran Külliyesi çevresi için yeni proje müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir'deki Ahi Evran Külleyesi çevresi için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Ahi Evran Külliyesi suretine yakışmayan binalar var. Orada da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde külliyemizi, anlayışımızı, o kültürümüzü, medeniyetimizi öne çıkaracak bir düzenleme projesini de inşallah külliye etrafında yapıyor olacağız." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının hazırladığı ve üzerinde "İyi ki doğdun milletin adamı" yazılı pastayı keserek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen Bakan Kurum, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Buradan Ahi Evran Külliyesi'ne geçen Kurum, yolda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen Kurum, 19 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kırşehir'e eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ekonomik tüm faaliyetlere pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu anlamda 8 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmının da kendi Bakanlığına ait olduğunu belirten Kurum, Kırşehir'in hizmetinde olduklarını, bugün de kente yapılacak hizmetleri istişare edeceklerini kaydetti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahi Evren Külliyesi'nde yaptığımız ve onun etrafında yapacağımız düzenleme, millet bahçesiyle ilgili yer çalışmalarını yaptık. Birazdan bunların yerine de bakacağız. Yapacağımız tespit kapsamında, edeceğimiz istişare çerçevesinde alacağımız kararla birlikte Kırşehir'imize inşallah şehir merkezinde kente yakışan, Ahilik kültürüne yakışan bir millet bahçesi kazandırıyor olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Yine Ahi Evran Külliyesi suretine yakışmayan binalar var. Orada da vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde külliyemizi, anlayışımızı, o kültürümüzü, medeniyetimizi öne çıkaracak bir düzenleme projesini de inşallah külliye etrafında yapıyor olacağız. Sosyal konutla ilgili bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 konut ürettik. Sahada devam eden 550 milyon liralık yatırımla yaklaşık 2 bin 200 sosyal konut projemiz var, kentsel dönüşüm projemiz var. Bunların hepsinin ihaleleri yapıldı ve etaplar halinde inşallah teslimlerini hak sahibi vatandaşlarımıza yapacağız."

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Ahilik diyarı Kırşehir'den tüm teşkilatımızla birlikte liderimiz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın doğum gününü hep birlikte tebrik ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanlığının hazırladığı ve üzerinde "İyi ki doğdun milletin adamı" yazılı pastayı kesen Kurum, "İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız. İyi ki başımızdasınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyoruz, nice mutlu senelere diyoruz." diye konuştu.

Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Bakan Kurum'a saz hediye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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