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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Elazığ depremi 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depremine ilişkin, "İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

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Giresun'daki sel
Kurum, "Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta." diye konuştu.

İklim değişikliği
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak." dedi.

İmar planı değişikliği
Bakan Kurum, parsel bazında imar planı değişikliğinin tamamen kaldırılacağını açıkladı. 

Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2012'den bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünün sağlandığını söyledi. 

Kurum, "Türkiye'de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6,7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul'da." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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