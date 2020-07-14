  • BIST 118.284
  • Altın 395,758
  • Dolar 6,8589
  • Euro 7,7896
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı

Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağara, yapısı, jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılarak, elde edilen verilere göre koruma altına alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 60 mağarayı mercek altına aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan araştırmalarla, Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit ediliyor.

Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor.

Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.

Bu yıl Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan 60 mağaranın yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu araştırılacak. Elde edilen verilere göre bu mağaralar koruma altına alınacak.

Kemikli Mağarası'nda, yeni örümcek türleri kayıt altına alındı
Eskişehir, Ankara, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa ve Balıkesir'de yürütülecek proje kapsamında, başlatılan ilk çalışmalardan güzel sonuçlar elde edildi.

Eskişehir'de bulunan Kemikli Mağarası'nda, Asya kıtası için yeni kayıt olacak örümcek türleri ve çok nadir görülen sarkıt, dikit gibi jeolojik oluşumlar tespit edildi.

Yıl sonuna kadar sürdürülecek projeyle, mağaralar hakkında Türkiye ve dünya için çok önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit kızlarının diktiği fidanlarla 'nefes' alıyorlar14 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem14 Temmuz 2020 Salı 11:58
  • TRT'den 15 Temmuz'a özel yayınlar14 Temmuz 2020 Salı 11:57
  • Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor14 Temmuz 2020 Salı 11:56
  • Kovid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı14 Temmuz 2020 Salı 11:45
  • FETÖ'nün 'suikast timi' cezasız kalmadı14 Temmuz 2020 Salı 11:44
  • Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı14 Temmuz 2020 Salı 11:44
  • Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair en net kanıt: Akıncı Üssü'nde yakalanan 'sivil imamlar'14 Temmuz 2020 Salı 11:26
  • İstanbul'da aranan 225 kişi gözaltına alındı14 Temmuz 2020 Salı 11:25
  • Diyanet: Ayasofya'daki resimler uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmelidir14 Temmuz 2020 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti