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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ankara, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Malatya, Şırnak, Hakkari ve Van'ın bazı ilçelerinde atıl durumda bulunan arsaların satışı için arsa müzayedesi düzenlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 8 ildeki 181 arsanın satışı için müzayede düzenliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgiye göre, müzayedede açık artırma ile Ankara Kahramankazan'da 4, İstanbul Çekmeköy, İzmir Çeşme, Kırıkkale Yahşihan, Malatya Battalgazi'de 1'er, Şırnak merkez ve Cizre'de 4, Hakkari Yüksekova'da 96, Van Erciş'te ise 73 arsa olmak üzere toplam 181 arsa satışa sunulacak.

Arsaların nitelikleri ise "konut", "ticaret" ve "sanayi depolama" olarak belirlendi.

Bunlardan İstanbul Çekmeköy'de satılacak olan arsanın niteliği dikkati çekiyor.

"Tarımsal niteliği korunacak alan" statüsünde bulunan ve büyüklüğü 25,187 metrekare olan bu arsa da hisseli şekilde satışa sunulacak.

Satışı yapılacak arsaların içerisinde 2016'da bölücü terör örgütü tarafından yıkılan Şırnak merkez ve Cizre ilçesindeki taşınmazlar da bulunuyor.

Bakanlıkça terörün izlerinin silinerek, yeni şehirlerin oluşturulduğu bölgelerde terör mağdurlarına evleri verildikten sonra kalan arsalar, bu şekilde yatırımcılara sunularak bölgedeki yatırım ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

Diğer illerde atıl durumdaki taşınmazlardan "ticaret" arsası niteliğinde olanların satışı ile de yatırım ve istihdamın önünün açılması hedefleniyor.

Müzayede sonucunda tekliflerin bakanlıkça değerlendirilmesinin ardından arsaları satın alacak gerçek veya tüzel kişiler belirlenecek.

Bu kişiler, arsa satış fiyatlarına dair ödemenin yüzde 25'ini peşin ve kalan tutarı 24 ay vadeli olarak yapabilecek.

Arsa gelirleri kentsel dönüşüme aktarılacak
Satışlardan elde edilecek gelirin tamamının kentsel dönüşüme aktarılması ile riskli binaların tasfiye edilmesine kaynak oluşturulacak.

Müzayedeye katılmak isteyenler, 3 Haziran Perşembe günü 11.00'de Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hakkari'de Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'ndan veya internet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr adresinden katılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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