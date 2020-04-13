  • BIST 97.111
  • Altın 368,814
  • Dolar 6,7735
  • Euro 7,4009
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, denize kıyısı olan 28 ile koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderilen "Kovid-19 Salgını Süresince Gemi Atıkları Yönetimi Genelgesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertaraf gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek."

''Gemilerden kaynaklanan çöpler türlerine göre ayrıştırılacak''
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un imzasıyla denize kıyısı bulunan 28 ile gönderilen söz konusu genelgede, denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesini içeren Marpol Sözleşmesi gereği Türkiye'nin, limanlarına yanaşan hem yurt içi hem yurt dışı güzergahta sefer yapan her türlü deniz aracına atık alım hizmeti vermesi gerektiği vurgulandı. 

Buna göre, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından, gemideki sağlık durumunun incelenmesiyle geminin Türk kıyı ve limanlarıyla temasında sıhhi bir sakınca olmadığını kanıtlayan "Serbest Pratika" belgesi düzenlenmeden, gemi ve deniz araçlarına temas edilmeyecek.

"Serbest Pratika" alan gemilere kişisel koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak. Gemilerden kaynaklanan çöpler, türlerine göre ayrıştırılmış, tamamen kapalı poşetler içinde, gerekli tedbirler alınarak verilmesi halinde, atık kabul tesislerince alınacak. Alınan çöpler dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak ve ivedilikle bertaraf tesislerine gönderilecek. Bu kapsamda, çalışan personelin hijyen şartları dahilinde hareket etmesi sağlanacak. 

Karantina uygulanan gemilerden alınacak çöpler "tıbbi atık" olarak yönetilecek. Gemilerden ve atık kabul tesislerinden kaynaklanacak, maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının torbaları, en az 72 saat süreyle geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. 

Marpol Sözleşmesi kapsamındaki diğer atıkların atık alım hizmetlerinin ise normal atık alım süreci içerisinde verilmesine devam edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 4585'e yükseldi13 Nisan 2020 Pazartesi 12:36
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama13 Nisan 2020 Pazartesi 12:23
  • İstifası kabul edilmemişti... Bakan Soylu'dan ilk açıklama13 Nisan 2020 Pazartesi 12:23
  • MEB EBA TV'de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak13 Nisan 2020 Pazartesi 11:55
  • Isparta Şehir Hastanesi Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor13 Nisan 2020 Pazartesi 11:53
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti13 Nisan 2020 Pazartesi 11:52
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti13 Nisan 2020 Pazartesi 11:46
  • Kovid-19 sürecinde artan yasa dışı finansal faaliyetler için uyarı13 Nisan 2020 Pazartesi 09:40
  • Belçika'yı karıştıran olay!13 Nisan 2020 Pazartesi 09:39
  • Küçük kızın baba özlemi duygulandırdı! 'Bana sarılmıyorsan bir daha gelme'13 Nisan 2020 Pazartesi 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti