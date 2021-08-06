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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
06 Ağustos 2021 Cuma 11:35
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.