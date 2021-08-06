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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
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