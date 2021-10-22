Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendis alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sözleşmeli olarak çalışacak 25 mühendis alacak.
Bakanlık mühendis alım ilanı yayınlandı. Alımlar 2020 KPSS puanlarına göre yapılacak. Başvurular 26 Ekim’de sona eriyor.
Adaylar tercihlerini 21-26 Ekim 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Çevre Bakanlığına alınacak olan mühendisler İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de istihdam edilecek.
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