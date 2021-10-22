Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendis alım ilanı yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sözleşmeli olarak çalışacak 25 mühendis alacak. Bakanlık mühendis alım ilanı yayınlandı. Alımlar 2020 KPSS puanlarına göre yapılacak. Başvurular 26 Ekim’de sona eriyor.