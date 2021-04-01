Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca korunan alan sayısı 3 bin 534'e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmalarla 2019'da 3 bin 186 olan korunan alan sayısı, bu yılın şubat ayı itibarıyla 3 bin 534'e yükseldi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de doğal sit alanları, ülke topraklarının yüz ölçümünün yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin, ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023'e kadar tüm korunan alanların ülke yüz ölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, doğal sit alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı geliştirme sahaları ve sulak alanlardan oluşan koruma alanları, son 2 yılda yüzde 9'dan yüzde 10,03'e çıkarıldı.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla 2019'da 3 bin 186 olan korunan alan sayısı bu yılın şubat ayı itibarıyla 3 bin 534'e yükseldi.

Bu yılın şubat ayı itibarıyla doğal sit alanları sayısı 2 bin 676'ya, milli park sayısı 45'e, tabiat parkı sayısı 248'e, tescilli anıt ağaç sayısı 9 bin 205'e, tescilli mağara sayısı ise 265'e ulaştı.

İlan edilen korunan alanlar arasında, kuş cenneti olarak bilinen Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü ile kaplumbağaların üreme alanı olan Antalya'nın Aksu ve Serik ilçeleri sınırındaki Kumköy mevki de yer alıyor.

Korunan alanlarda koruma ve izleme projeleri yürütülüyor

Bakanlığın taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının korunması ve izlenmesi çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamında, Patara, Fethiye-Göcek, Belek, Göksu Deltası, Köyceğiz-Dalyan özel çevre koruma bölgelerinde deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde sulak alanlarda yaşayan flamingo gibi kuş türlerini koruma ve izleme projesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde ise Sevgi Çiçeği koruma ve izleme projeleri sürüyor.

Bakanlığın 2019'da yaptığı izleme sonucu, 2020'de Tuz gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde yaklaşık 19 bin flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığı belirlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kıyı kullanımının azalması, deniz kaplumbağası sayısını da ikiye katladı. 5 Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsalından 2019'da toplam 93 bin 857 caretta caretta yavrusu denize ulaşırken, bu sayı 2020'de 199 bin 96'ya çıktı.

Mogan Gölü dip çamuru temizlenmesi projesinde ise 2016-2018 yılları arasında 3 milyon metreküp çamur tarama işlemi yapıldı. İkinci etabı 15 Eylül 2020'de başlayan proje kapsamında, 2020-2022 yılları arasında gölden 3 milyon 300 bin metreküp çamur çekilecek.