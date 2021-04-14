Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8 projesinde yeni mezun mühendis ve mimarlar görev alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir'deki 8 projesinde, yeni mezun elektrik, makine ve inşaat mühendisleri çalışacak.