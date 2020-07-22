Çevreci araçlarla ulus ve kale turu 

Türkiye’nin ilk hibrit elektrikli ticari araçlarının teslim töreninde konuşan Başkan Yavaş, bu araçların Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda yerli ve yabancı turistlere ücretsiz ring hizmeti sağlayacağını açıkladı.

Türkiye’nin ilk ve ek şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı Ford Custom Başkent yollarında. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Ford Otosan tarafından hibe edilen elektrikli araçlar, Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti sağlayamaya başladı. İki adet elektrikli test araçlarının teslim töreni önceki akşam Ankara Kalesi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün katılımı ile teslim töreni gerçekleşti.

YERLİ VE YABANCI TURİSTE KOLAYLIK

Başkan Yavaş, yerli üretim elektrikli araçların turizmi güçlendirmek adına kullanıma alındığını belirterek, "Bu araçlar Ulus'tan başlayacak şekilde ringlerle düzenli turlar yapacak. Ankara Kalesi'ne araçla gelmek zorunda kalan ve burada otopark sıkıntısı yaşayan turistler ve Ankaralılara kolaylık olacak. Elektrikli aracı, bu tür yokuş alanlarda kullanarak firma sahiplerine biz de yol göstermiş olacağız. Umarım Ankara'da dizel ve benzinli araçlardan kurtulup elektrikli araç kullanmaya başlarız, bu çalışma da başlangıç olur" dedi.

ANKARA KALESİ’NİN RESTORESİ BİTECEK

Başkan Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresindeki sağlıklaştırma çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek şunları söyledi: "Ankara'nın hem tarihini hem kültürünü yansıtan Kale bölgesinin yıllardır restore edilmesi konuşulur. Ankara'ya gelen turistlerin olmaz ise olmazı, mutlaka gezmek isteyecekleri bir alan. Tabi ne kadar gecikirsek buradaki tarih ve kültür de o kadar yok oluyor. Amacımız sadece turist gelsin diye bu evleri korumak değil, bu evlerin her birinin ayrı özelliği var. Ustası komşusunun hakkını gözeterek yapmış bu evleri. Sokaktan geçen insanının hakkını gözetmiş. Belli bir plan dahilinde yapmış. Aslında bu evlerin restore edilmesi demek bir kültürün yaşatılması demek. Biz bu gözle bakıyoruz. Kendi kültürünüzü yaşattığınız zaman da turist çekiyor. Onun içinde burada kapsamlı bir çalışmaya başladık. Görev süremizin içinde bu evlerin tamamını restore etmeyi, üç etabın üçünü de bitirmeyi planlıyoruz."

TEST EDİLEREK GELİŞTİRİLECEK

Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün ise Ankara’da hizmet verecek araçları test etme imkanı bulacaklarını kaydederek, "Ankara halkı ve Büyükşehir Belediyesi bu araçları kullanacak. Oradan gelen bilgilerle biz de aracımızı geliştireceğiz" diye konuştu.

250 TARİHİ YAPI RESTORE EDİLECEK

Ankara Kalesi’ndeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş şunları aktardı: "Bu bölgede 91 adet binamız var. Bunlardan 37 tanesi tescilli. Biz binalarımızı aslına uygun özünü bozmadan restore ediyoruz. Restorasyonda Ankara geleneğinde kullanılan Horasan harcı dahil hangi malzeme varsa o özgün ve geleneksel malzemeyi kullanıyoruz. 2. Etapta 71, 3. Etapta da 50 civarında yapıyı sağlıklaştıracağız. 250 tarihi binayı özüne uygun olarak restore edileceğiz.”

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-