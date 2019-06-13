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Çevreci çocuklardan büyüklere ders 

Yenimahalle Belediyesi Dünya Çevre Günü’nü çocuklarla birlikte kutladı.
Çevreci çocuklardan büyüklere ders 

 Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar, çevrenin önemini farklı atölye çalışmalarıyla öğrendi. 
TAP, ASKİ, TÜBİSAD, ÇEVKO, TEMA, DEHA Atık yağ Toplama ve Geri Kazanım, TBT Elektronik Geri Dönüşüm, Çevnak Geri Dönüşüm, Altıntaşlar Geri Dönüşüm ve Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü de alanda kurdukları stantlarda çocuklara sürdürülebilir çevre için yapılabilecekleri anlattı.
Etkinlikte çocuklar, ASKİ Tiyatro Topluluğunun “Çevre” temalı oyunu ve çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. 

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Yenimahalle’yi gelin hep beraber temiz tutalım

Etkinlikte çocuklara seslenen Yaşar, “Hem dünyamız hem ülkemiz gün geçtikçe kirleniyor. Dünya kirlendikçe, su kirlendikçe, hava kirlendikçe hem yaşam zorlaşıyor hem de ülke ekonomileri zarar görüyor. Tabiatımızı korumak, suyumuzu kirletmemek ve çevremizi temiz tutmak zorundayız. Bunların hepsini doğru şekilde yaparsak hem geri dönüşümü ekonomimize katmış oluruz hem de şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı temiz tutarız” dedi.
Yaşar, “Yenimahalle’yi gelin hep beraber temiz tutalım. Vatandaş olarak sizler de sokağınızı caddenizi temiz tutmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Yenimahaleliler olarak tüm ilçelere örnek olalım. Yenimahalle bugün temizlik konusunda Türkiye’nin en güçlü belediyeleri arasında yer alıyor. Bunun devamlılığının sağlanması için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu.

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Duyarlı okullara Yaşar’dan ödül 

Şenlikte “Öğrenciler AEEE topluyor” yarışması kapsamında Yenimahalle’de 2350 kg elektronik atık toplayarak birinci olan Mehmet Akif Ersoy ilkokulu ve okullar arası atık pil toplama yarışmasında 618 kg ile en fazla atık pil toplayan Mehmet Akif İnan İlkokulu ödüllerini Başkan Yaşar’ın elinden aldı.
Konuşmasının ardından etkinlik alanını gezen Yaşar, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

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