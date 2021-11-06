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Çevrecilerden Glasgow sokaklarında müzikli iklim protestosu
Çevrecilerden Glasgow sokaklarında müzikli iklim protestosu
BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) devam ederken bir grup çevreci, Glasgow sokaklarında müzikli iklim protestosu gerçekleştirdi.
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:44
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.