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Çevrecilerden Glasgow sokaklarında müzikli iklim protestosu

Çevrecilerden Glasgow sokaklarında müzikli iklim protestosu
BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) devam ederken bir grup çevreci, Glasgow sokaklarında müzikli iklim protestosu gerçekleştirdi.
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