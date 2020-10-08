  • BIST 1.153
  • Altın 482,943
  • Dolar 7,9218
  • Euro 9,3188
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Ceyhan açıkladı: Zannettiğimizden daha yakın

Ceyhan, "Eğer rakamlar, oranlar bu şekildeyse toplumsal bağışıklık bizim zannettiğimizden daha yakın olabilir. Tam rakamları bilmediğim için bir süre veremiyorum; ama 1-2 yıl içinde gerçekleşebilir gibi görünüyor" dedi.
Ceyhan açıkladı: Zannettiğimizden daha yakın

Prof. Dr. Ceyhan, salgının başından bu yana dünya için, en iyi yöntemler de kullanılsa, ciddi taramalar da yapılsa yüzde 10'unun bulanabileceğini söylediğine dikkat çekti. Bunu söylediği için yanlış anlaşıldığını vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "DSÖ'nün yüzde 10 tahmini, şu an tespit edilen vakaların 20 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu salgınların özelliğidir, bu hastalık çok yüksek oranda belirtisiz seyrettiği için. Koronavirüs salgını özellikle gençlerde ve çocuklarda yüzde 90-95 belirtisiz seyrediyor. Bakanlığın açıkladığı rakamlar ile daha önce yaptığımız hesaplarla, 'yaklaşık 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişir' diyorduk. Eğer rakamlar, oranlar bu şekildeyse o zaman bu çok daha kısa sürede gelişebilir. Yani toplumsal bağışıklık bizim zannettiğimizden daha yakın olabilir. Tam rakamları bilmediğim için bir süre veremiyorum; ama 1-2 yıl içinde gerçekleşebilir gibi görünüyor" diye konuştu. 

'SALGININ GİDEREK SÖNECEĞİ ANLAMINA GELİR'

Prof. Dr. Ceyhan, "Benim en çok ilgimi çeken şey; bulunduğumuz noktada toplumsal bağışıklığa daha yakınız gibi görünüyor. Hasta sayısı-vaka sayısı tartışmalarından anladığımız kadarıyla tam sayıyı bilmemekle birlikte bizim de vaka sayımız bunun üzerinde. DSÖ'nün 750 milyon tahmin ettiği rakam, şu anda dünyadaki tespit edilmiş 35 milyon vakanın 20 katından fazla. Bu rakamları Türkiye'ye uyarladığımız zaman Türkiye'de beklediğimizden daha kısa sürede yani vaka sayısının 20 katının üzerinde kişi enfekte olduysa toplumsal bağışıklık daha kısa sürede gelişebilir. Toplumsal bağışıklığın gelişmesi demek, artık virüsün eskisi kadar bulaşamayacağı ve salgının giderek söneceği anlamına gelir. Bunun 1-2 yıl içinde olabileceğini düşünüyoruz, tabii bu vaka sayısına bağlı, tam vaka sayısını bilsek bunun hesaplarını çok iyi yapabiliriz aslında" ifadesini kullandı.

'VİRÜSÜ BİTİRECEK MUTASYON GELİŞMEDİ'

Her gün çok sayıda mutasyonun rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, fakat henüz virüsü bitirecek mutasyonun gelişmediğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Salgının bitebileceği üçüncü olasılık olan aşılara gelince, aşılar ile ilgili dünyada gelişmeler var. Önümüzdeki yıl bireysel koruyuculuk için etkili 1 ya da birkaç aşıya sahip olabiliriz; ancak bunun dünya nüfusuna yetebilecek, herkesin aşılanacağı uygulama haline dönmesi gerek üretim kapasitesi, gerek bu aşıların ulaştırılması şartları dikkate alındığında bunlardan daha uzun sürede gerçekleşebilir gibi görünüyor mutasyon ve toplumsal bağışıklıktan. Yani birkaç sene lazım böyle bir şey için" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazı tahtaları evlere girdi, uzmanlar tebeşire karşı uyardı06 Ekim 2020 Salı 09:54
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Ekim 2020 Salı 09:11
  • Akdeniz Üniversitesi: Başkan Böcek'in takibi, yoğun ve eksiksiz yapılıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:55
  • Bakan Koca'dan teşekkür mesajı05 Ekim 2020 Pazartesi 12:41
  • Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kamu spotu05 Ekim 2020 Pazartesi 09:53
  • Reishi mantarı nedir? Faydaları neler?04 Ekim 2020 Pazar 14:06
  • Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir04 Ekim 2020 Pazar 12:58
  • Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi04 Ekim 2020 Pazar 09:34
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar04 Ekim 2020 Pazar 09:18
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat03 Ekim 2020 Cumartesi 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti