  • BIST 108.757
  • Altın 371,221
  • Dolar 6,7856
  • Euro 7,6444
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı.
Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.

Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Bankası Kovid-19 nedeniyle 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü09 Haziran 2020 Salı 09:12
  • Benzin ve motorine zam09 Haziran 2020 Salı 00:37
  • Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi08 Haziran 2020 Pazartesi 16:32
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Destek ödemeleri başladı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:13
  • Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı08 Haziran 2020 Pazartesi 14:31
  • İTO Başkanı Avdagiç: Yatırıma Destek TL Kredisi yatırımcıyı nokta atışı fonlayacak08 Haziran 2020 Pazartesi 14:30
  • PETDER: Petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor08 Haziran 2020 Pazartesi 14:29
  • Denizli'den 90 ülkeye 60 milyon dolarlık ihracat08 Haziran 2020 Pazartesi 14:19
  • Uzundere Barajı ekonomiye 1 milyar liranın üzerinde gelir sağlayacak08 Haziran 2020 Pazartesi 12:30
  • Bakan Albayrak: İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz08 Haziran 2020 Pazartesi 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti