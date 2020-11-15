  • BIST 1.291
  • Altın 464,436
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 7 °C
»

Ceylan bayrağı Yıldıztepe’den devraldı

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre sonucunda başkanlık için tek aday olan Ahmet Ceylan bu göreve seçildi. Böylece Ceylan bu görevi üç dönemdir yürüten Ali Yıldıztepe’den bayrağı teslim almış oldu.
Ceylan bayrağı Yıldıztepe’den devraldı

AK Parti Ankara İl Koordinatörü Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı kongre demokrasi şöleni havasında geçti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilen kongre sonucunda, üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Ali Yıldıztepe, bayrağı Ahmet Ceylan’a teslim etti.

kahramankazanda-demokrasi-soleni-havasinda-kongre-(4).jpeg

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Katılım yoğun oldu
Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye, AK Parti Ankara İl Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Arife Düzgün Polat, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ile AK Parti’nin Keçiören, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Yenimahalle, Elmadağ, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ilçe başkanları ve MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin Kahramankazan ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve teşkilat üyeleri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyuldu. Kongre kapsamında Ayşe Keşir, Hakan Han Özcan, Emrullah İşler, Serhat Oğuz birer konuşma yaptı.

kahramankazanda-demokrasi-soleni-havasinda-kongre-(4).jpg

Kahramankazan tarihinde bir ilk
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan tarihinde ilk kez böylesine geniş katılımlı ve büyük bir kongre gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenleri teşekkür etti. Oğuz, “Başkanlığa seçilen Ahmet Ceylan ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Üç dönem boyunca fedakârca görev yapan eski Başkanımız Ali Yıldıztepe ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi’nden Tarım Atağı14 Kasım 2020 Cumartesi 06:01
  • Sokak sokak ilaçlamaya devam14 Kasım 2020 Cumartesi 06:00
  • Foseptik çukuruna düşen eşek kurtarıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 05:34
  • Daha konforlu ve güvenli ulaşım için “Buraj” çalışması başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 04:31
  • Haymana Altınköy'de14 Kasım 2020 Cumartesi 03:30
  • Parklarda kış öncesi bakım yapıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 02:32
  • Toplanan mahsuller, hizmet içi ihtiyaçlarda karşılanıyor14 Kasım 2020 Cumartesi 01:33
  • İlçedeki tüm taksi ve dolmuş şoförlerini virüse karşı uyardı13 Kasım 2020 Cuma 04:33
  • Mahalle konaklarında sona yaklaşıldı13 Kasım 2020 Cuma 03:30
  • Mavi Ay Birimi personellerinden hızlı ve kesintisiz hizmet13 Kasım 2020 Cuma 02:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti