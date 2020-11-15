Ceylan bayrağı Yıldıztepe’den devraldı

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongre sonucunda başkanlık için tek aday olan Ahmet Ceylan bu göreve seçildi. Böylece Ceylan bu görevi üç dönemdir yürüten Ali Yıldıztepe’den bayrağı teslim almış oldu.

AK Parti Ankara İl Koordinatörü Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı kongre demokrasi şöleni havasında geçti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilen kongre sonucunda, üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Ali Yıldıztepe, bayrağı Ahmet Ceylan’a teslim etti.

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Katılım yoğun oldu

Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye, AK Parti Ankara İl Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ve Arife Düzgün Polat, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ile AK Parti’nin Keçiören, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Yenimahalle, Elmadağ, Çubuk, Çamlıdere, Güdül ilçe başkanları ve MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin Kahramankazan ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve teşkilat üyeleri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kongrede maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyuldu. Kongre kapsamında Ayşe Keşir, Hakan Han Özcan, Emrullah İşler, Serhat Oğuz birer konuşma yaptı.

Kahramankazan tarihinde bir ilk

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan tarihinde ilk kez böylesine geniş katılımlı ve büyük bir kongre gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenleri teşekkür etti. Oğuz, “Başkanlığa seçilen Ahmet Ceylan ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Üç dönem boyunca fedakârca görev yapan eski Başkanımız Ali Yıldıztepe ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.