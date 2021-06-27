  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor

Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yağ sanayisine katkı sağlamak ve nöbetleşe ekimle verimi artırmak amacıyla yetiştirilen ayçiçeğinde bu sezon 18 bin ton rekolte bekleniyor.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor

Alanında "Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 1 milyon 663 bin 862 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyeti yürütülüyor. Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan işletmede arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda bitki yetiştiriliyor.

Teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmede, tohumluk hububatın yanında yazlık yağ bitkileri de yetiştirilerek ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi katkı sağlanıyor.

Toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) tarlalara ayçiçeği ekiminin yapıldığı işletmede, her yıl daha fazla arazi suyla buluşturularak ayçiçeği üretiminin daha fazla alana yayılması hedefleniyor.

"Küspesi hayvanların yem ihtiyacında kullanılıyor"
İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine, güzlük hububat ekiminin yanında arazilerin tüm yıl kullanılması amacıyla yazlık yağ bitkileri ekimleri de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle ekimini yaptıkları ayçiçeğinin yağ endüstrisi için çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Ayçiçeği hem ülkemizin yağ ihtiyacının karşılanmasında hem de yağı çıkarıldıktan sonra küspesiyle de hayvancılığın yem ihtiyacında kullanılmaktadır. Her yıl aynı tarlada üst üste aynı ürün (mercimek-mercimek, buğday-buğday) yetiştirmektense ot ile mücadelede daha faydalı olduğu için münavebe amaçlı ekimini gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Dönümde 300 kilogram verim bekleniyor
Altıparmak, geçen yıl 55 bin dönüm alanda üretimini yaptıkları ayçiçeğinin bu yıl 63 bin dönüm alanda ekimini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu yıl rekoltede büyük artış beklediklerini kaydeden Altıparmak, şöyle devam etti:

"Bu yıl üretimini yapacağımız 63 bin dönüm ayçiçeğinden 18 bin ton ürün beklemekteyiz. Geçen yıl dönüme 250 kilogram ürün aldık, bu yıl 300 kilogram verim beklemekteyiz. Önümüzdeki yıllarda ayçiçeği ekiliş alanlarını 100 bin dönüm alana çıkarmayı planlamaktayız. Ürünün Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda satışını tüm sanayicilerimize duyurarak yapıyoruz. Sanayicilerimiz yurt dışından almak yerine bizim ürünümüzü tercih ediyorlar. Ürünümüz yerli ürün olduğu için büyük rağbet görmektedir. İhale yoluyla yapılan satışa Gaziantep, Adana, Çorum hatta Trakya illerindeki sanayicilerimiz katılmaktadır. Bu anlamda talep çok fazla."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor26 Haziran 2021 Cumartesi 09:26
  • BMC'den Tunus'a yeni Kirpi ihracatı25 Haziran 2021 Cuma 16:47
  • Büyük ölçekli 202 firmanın 55,6 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı25 Haziran 2021 Cuma 13:41
  • Çatılarda gelecek yıl 600 milyon dolarlık güneş doğacak25 Haziran 2021 Cuma 12:07
  • Tarım Kredi'den 'mobil onaylı kredi' fırsatı25 Haziran 2021 Cuma 11:27
  • Limanlardaki ticaret Kovid-19'a rağmen hız kesmedi25 Haziran 2021 Cuma 11:25
  • İşveren kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor25 Haziran 2021 Cuma 11:08
  • Borsa güne yükselişle başladı25 Haziran 2021 Cuma 10:05
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor25 Haziran 2021 Cuma 09:19
  • Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak25 Haziran 2021 Cuma 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti