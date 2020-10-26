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Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde görevli 1 işçi, elektrik arızasını gidermek için gittiği bölgede, yol kenarındaki poşette 8 kilo ağırlığında patlayıcı buldu.
Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü’nde çalışan Mesut A. isimli işçi, elektrik arızasını gidermek için arkadaşlarıyla birlikte Beyazkule bölgesindeki araziye gitti. Arızayı gidermek için hazırlanan Mesut A., yol kenarında bulunan poşeti fark etti. Poşeti kontrol eden ve şüpheli olduğunu anlayan işçi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşette patlayıcı olduğunu belirleyerek bomba imha ekibinden yardım istedi. Bomba imha uzmanları, poşette yaklaşık 8 kilo ağırlığında C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı, fünye ve fitiller buldu. Çevrede önlemi alan ekipler, daha sonra içerisinde patlayıcı bulunan poşeti fünye ile kontrollü olarak imha etti.

Olayla ilgili ekipler, patlayıcıyı yol kenarına bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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