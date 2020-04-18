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Çeyrek altın 800 liraya mı çıkacak? Altın fiyatları daha da  mı yükselecek?

Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, artan altın fiyatları ile ilgili olarak, “Altının  her daim yükseleceğini söylüyoruz. Vatandaşlar her ay maaşlarından en az bir çeyrek altın alsın. Fiyatlar ilerleyen yıllarda daha da artabilir” dedi.
Çeyrek altın 800 liraya mı çıkacak? Altın fiyatları daha da  mı yükselecek?

HER AY EN AZ BİR ÇEYREK ALIN

Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sürekli artış gösteren altın fiyatları ile ilgili olarak her daim söylediği tavsiyeleri yeniden hatırlattı. Çavuşculu, “Altının  her daim yükseleceğini söylüyoruz. Vatandaşlar her ay maaşlarından en az bir çeyrek altın alsın. Altın en büyük tasarruf aracıdır. Para cepte kaldığında harcanıyor. Kendinizi alıştırın ve her maaşınızdan en az bir çeyrek altın alın. Bunu alışkanlık haline getirirseniz, tasarruf etme alışkanlığı kazanırsınız.”

SATMAYIN

“Altının son günlerde fiyatı zirve yaptı. Altın alırken fiyatına hiçbir zaman bakmayacaksınız. Zorunlu olmadıkçada kar için altını satmayacaksınız. İnsanlar ihtiyaçları yokken altının fiyatı 200 liradan 250’ye çıkınca hemen sattılar, satmayın dedik. 300’den 350’ye çıkınca satanlar oldu, satmayın dedik. Altını ihtiyacınız olunca satın.”

800 liralara çıkar mı?

İlerleyen yıllarda 800 liralara kadar altın çıkabilir mi sorusuna ise, “Evet çıkabilir. Bu yüzden altını satmayın. Altın tasarruf içindir. Evlenirken, ev alırken, araba alırken satılabilir. İhtiyaç duyulduğunda da fiyatına bakmadan satılır. Fiyatı düşse dahi üzelmeyeceksiniz, ama altın fiyatı yükseldi, satıyım kar elde edeyim derseni, fiyatlar ileride daha da yükselince üzülürsünüz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan / İLKSAYFA

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