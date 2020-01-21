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Çeyrek altının ayarı sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Piyasada sahte çeyrek altının çoğaldığı belirtiliyor. Çeyrek altınların ayarlarında da oynandığı ifade ediliyor. Kuyumcular vatandaşı sahte ve ayarı düşük çeyrek altınlara karşı uyarıyor. Peki çeyrek altının ayarı sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Çeyrek altının ayarı sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Piyasada sahte çeyrek altının çoğaldığı belirtiliyor. Çeyrek altınların ayarlarında da oynandığı ifade ediliyor. Çeyrek altının ayarında oynamalar da artışta. Kuyumcular vatandaşı sahte ve ayarı düşük çeyrek altınlara karşı uyarıyor. Peki çeyrek altının sahte mi gerçek mi olduğu, ayarının kaç olduğu, ayarının düşürülüp düşürülmediği, düşük ayarlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?  

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Yunus Öner'den çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edilmesi uyarısı geldi. 

Öner düşük ayarlı çeyrek altının organize bir şekilde üretilip piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirterek “Çeyrek 22 ayar olması gerekirken bunu 18-19 ayar üretip, satıyorlar. Bu şekilde üretilen 18 ayar çeyrek altın ortalama 100-110 lira daha ucuza mal oluyor” dedi.

ALTIN BİLGİLER

22 ayar altına oranla 18 ayar altının renginin daha açık olduğunu kaydeden Öner, şu altın bilgileri verdi:

“Ayarı düşük altın daha sarımsı ve soluk renkte oluyor. Düşük ayar olduğu için serttir, kolay bükülmez. Oysa 22 ayar altın kolay bükülüyor. Her kuyumcunun sertifikası var. Altın alanlar, kuyumculardan garanti belgesi özelliği de taşıyan o sertifikaları alsın”.

Bu işi yaparken yakaladıkları bir zanlının 20 gün sonra başka bir kuyumcuya düşük ayarlı altın satmaya çalışırken görüldüğünü belirten Öner, “Bu iş organize yapıldığı için zanlıların organize suç kapsamında cezalandırılmasını istiyoruz. Cezası caydırıcı olmayan suçlar tekrar işleniyor” diye konuştu. 

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