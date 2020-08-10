Çeyrek bin TL'yi görür

Gazetemize konuşan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirterek "Yıl sonunda çeyrek altının 1000 TL, gram altının ise 500 lira olacağını öngörüyorum” dedi.

Altın fiyatları hızlı şekilde dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gün içerisinde 20-30 liralara kadar dalgalanma gösteren altın fiyatlarını Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu gazetemize değerlendirdi. “Dünyada yaşanan kriz ortamlarında altın daima artar” diyen Çavuşculu, “Vatandaşımıza işçiliği olmayan 22 ayar bilezik almalarını öneriyorum. Çeyrek ve yarım altında zarar etmeleri muhtemeldir” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Çavuşculu geçtiğimiz yıl olduğu gibi yıl sonu için altın fiyatlarında bir tahminde bulunarak , “Çeyrek 1000 TL olur, gram 500 liraya çıkar” dedi.

DALGALANMA ESNAFI MAĞDUR EDİYOR

Altın fiyatlarında kısa sürede yaşanan bu dalgalanmanın kuyumcu esnafını mağdur ettiğine dikkat çeken Çavuşculu şu ifadelere yer verdi:

“Kuyumcu esnafı sattığı malı geri yerine koyamıyor. Satın alınan mal geri yerine alınana kadar fiyat yükseliyor. Kuyumcunun işi düğün, nişan, sünnet törenleri için kolye satar, bilezik satar buralardan para kazanır. Çeyrek altından, yarım altından kazanmaz. Şu an inanılmaz bir çeyrek altın sirkülasyonu var. Ama bu perakende kuyumcuda olmuyor. Tamamen darphaneye altın bastırıp piyasaya süren toptancılardan kaynaklanıyor. Gün içerisinde çok büyük fark yaşanıyor, vatandaş da zarar ediyor kuyumcu da zarar ediyor.”

BİRİKİM İÇİN BİLEZİĞİ ÖNERİYORUM

“Esnaf bileziğin gramını 450 liraya satıyor 475’e alıyor. 425’e satıyor 450’ye alıyor. Kuyumcular için bu hızlı hareketler mağduriyet oluşturdu. 10 gram altın satıp aynı paraya 9 gram alabiliyorsanız sattığınız için zarar etmiş oluyorsunuz. Altında tasarruf etmek isteyen vatandaşımıza hep çeyrek altını önermiştik. Fakat bu dalgalanmayla birlikte çeyrek ve yarım altında zarar edebilirler. Kuyumcularıyla konuşup 22 ayar 5-10 gramdan başlayan bilezik almalarını öneriyorum. İşçiliği olmayan sade düz bilezikler birikim için bugünlerde daha uygun.”

ULUSLARARASI KRİZLER ALTINI YÜKSELTİYOR

“Yıl sonunda çeyrek altının 1000 TL, gram altının ise 500 lira olacağını öngörüyorum. Altın fiyatlarının yükselmesi bizim ülkemizi doğrudan ilgilendirmiyor. Tek başına bir sebebi yok. Ulusal ve uluslararası siyasi ve iktisadi gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Biz dalgalanmaya bu pencereden bakıyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA