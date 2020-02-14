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Ceza alınca koltuk gitti

Mamak Ekin Mahallesi muhtarı Şenel Şahinkaya, mahallesi için uyuşturucu bağımlısı hırsızlarla münakaşaya girdi, mahkemelik olup ceza alınca da yasa gereği görevini bırakmak zorunda kaldı.
Ceza alınca koltuk gitti

Herhangi bir davadan ceza alan muhtarlar yasa gereği görevlerini bırakmak zorunda kalıyor. Bunlardan birisi ise Mamak Ekin Mahallesi muhtarı Şenel Şahinkaya. Şahinkaya, görevi sırasında mahalleye dadanan uyuşturucu bağımlısı hırsızlarla münakaşaya girmiş, girdiği münakaşa sonucunda bir hırsız yaralanmış ve olay mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde davanın sonuçlanması ile ceza alan Şahinkaya, görevini bırakmak zorunda kaldı ve koltuğunu azaya teslim etti.

6 BİN MUHTAR AZLEDİLDİ

Türkiye genelinde 6 bin Ankara’da 47 muhtar görevinden azledildi. Yeni çıkan yasaya göre herhangi bir davadan ceza alan muhtarlar 5 yıl içerisinde görevine geri dönemiyor ve aday olamıyor. Yeni yasaya takılan bu muhtarlar görevlerinden azledilerek yerlerini azalarına bırakıyor.
HIRSIZLARI KOVALADI MAHKEMELİK OLDU
Bu muhtarlardan birisi olan Şenel Şahinkaya ise görev yaptığı Mamak Ekin Mahallesi’nde mahalleye dadanan hırsızları kovalamış ve onlarla münakaşaya girmişti. Girdiği münakaşada bir hırsız yaralanmış ve bunun sonucunda mahkemelik olmuştu. Semt sakinlerinin malını ve canını korumak uğruna kendini tehlikeye atan Şahinkaya, mahkeme sonuçlanınca aldığı 1yıl 8 ay ceza sonucunda yasa gereği görevini bırakmak zorunda kaldı. 

HİZMETE DEVAM EDECEĞİM

Halkı ve mahallesi için işinden olduğunu söyleyen Şahinkaya, “Üzgün ve kırgın değilim. Bu benim başıma geldi ise iyi niyetimden geldi. Mahalle sakinlerinin mallarını korumak için yaptım. Haziranda yeniden seçim olacak ve bizim bıraktığımız yerden yeni bir arkadaşımız çalışmalarına devam edecek. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Halkıma hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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