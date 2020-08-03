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Ceza kesmek isteyen ekiplere direnen tur teknesi kaptanına gözaltı

BODRUM'da, pandemi nedeniyle alınan önemlere uymayıp, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirlenen tur teknesi kaptanı N.D., cezai işlem yapmak isteyen Sahil Güvenlik ekiplerine engel olmak için fiziki temasta bulunarak, hakaret etti.
Ceza kesmek isteyen ekiplere direnen tur teknesi kaptanına gözaltı

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos'ta, günübirlik tur düzenlenen bir teknede koronavirus tedbirleri kapsamında kapasitesinden fazla yolcu alındığı gerekçesiyle Alo 158 Sahil Güvenlik Hattı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 'Amiral' isimli günübirlik tur teknesinin Turgutreis açıklarında olduğunu tespit edip, durdurdu. 80 yolcu kapasiteli teknenin, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 40 kişi alması gerekirken 64 yolcu aldığı belirlendi.

Teknenin 'deniz taşıma ruhsatının' olmadığı da tespit edilip, cezai işlem yapılmak istendi. Ancak, teknenin sahibi ve kaptanı N.D., Sahil Güvenlik ekiplerine direnip, iddiaya göre hakaretlerde bulunmaya başladı. N.D., bir ara Sahil Güvenlik ekibindeki bir askeri yakasından tutup, iterek, fiziki temasta bulundu. Bunun üzerine N.D., hakkında tutanak tutuldu. N.D.'nin, teknesini Turgutreis Limanı'na götürüp, yolcusunu indirmesi sağlandı.

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

O anlar teknede, eşi ve çocuklarıyla yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki gazeteci Berkay Özyayla tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tekne kaptanı N.D., savcını talimatıyla 'devletin güvenlik güçlerine görevini yaptırmama' ve ‘hakaret’ suçundan bugün gözaltına alındı.

Gazeteci olduğunu ve Uşak'ta bir yerel gazetede çalıştığı belirten Berkay Özyayla, "Eşim ve çocuklarımla tekne turuna çıkmıştık. Başımıza böyle bir olay geldi. Ben de kayıtsız kalmayıp, görüntüledim" dedi.

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