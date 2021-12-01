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Ceza ve infaz kurumlarında açık görüş yeniden başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir yapılamayan ceza ve infaz kurumlarındaki açık görüşler, bugün itibarıyla yeniden başladı.
Ceza ve infaz kurumlarında açık görüş yeniden başladı

Ceza infaz kurumlarında alınan Kovid-19 tedbirleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellenerek, 1 Aralık'tan itibaren başlayacak açık görüşlerin nasıl yapılacağına ilişkin kurallar da Adalet Bakanlığınca belirlendi.

Bu kapsamda, randevu planlaması doğrultusunda HES kodunda riskli görünmeyenler, maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğuna uyularak ceza infaz kurumlarına alınmaya başlandı.

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Görevli infaz koruma memurlarınca ateş ölçümü yapılması ve HES kodu sorgulaması yapılmasının ardından ziyaretçi salonlarına girişleri sağlanan ziyaretçilere, Kovid-19 kapsamında uyması gereken kurallar da hatırlatılıyor.

Tedbirler kapsamında, 30 dakika ile sınırlandırılan açık görüşte, ceza ve infaz kurumunda bulunan tutuklu veya hükümlünün en fazla yetişkin 2 yakını ve ek olarak çocukları ile görüş yapılmasına izin veriliyor.

Ayrıca ziyaretçi salonlarındaki oturma düzenleri ve masalar da Kovid-19 kapsamında belirlenen mesafeler bırakılarak konumlandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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