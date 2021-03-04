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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 58 sürekli işçi alınacak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde istihdam edilmek üzere 58 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Ankara, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş ve İzmir için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olacak. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecek.

İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından feshedilebilecek.

Adaylar, vardiyalı çalışma usulüne göre görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "temizlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu ile belgeleyecek.

Kura çekimi 17 Mart'ta yapılacak
İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart'ta saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak olan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

Adaylara genel kültür, Atatürk ilke ve inkılapları tarihi, mesleki bilgi ve beceri konularında yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun sözlü sınav uygulanacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Sürekli işçi kadrosunda belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel, kurumun ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan iş koluna göre istihdam edilmesi ve işe alım prosedürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A–4B kapsamında olmaması dolayısıyla isteğe bağlı veya bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunamayacak. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları arz ediliyor.

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