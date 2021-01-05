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Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü Murat B. (24) ile arkadaşı Ferit E. (23) ve araç sahibine toplam 15 bin 737 TL ceza uygulandı.
Ceza yazıldı, 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım' dedi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, caddede ters yönden ilerlediğini fark ettikleri 16 MES 43 plakalı kamyoneti durdurdu. Polis, araçtaki Murat B. ve Ferit E.’den izin belgelerini istedi. Ancak 2 şüpheli belge gösteremedi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Murat B.’ye, kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 699 TL, maske takmadığı için 900 TL ve trafikte ters yönden ilerlediği gerekçesiyle de 1339 TL olmak üzere toplam 8 bin 88 TL ceza kesildi. Ayrıca kamyonetin ruhsat sahibine de 2 bin 699 TL ceza uygulandı.

Polisin ceza yazdığı sırada maske takmayıp, sigara içen Ferit E. ise, “32 tane dosyam var, yattım cezaevinde çıktım. Bana 100 tane tutanak yaz imzalayacağım. Burada gözünüzün önünde drift atacağım" dedi. 

Ferit E.’ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL, koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddede sigara içmesi nedeniyle 900 TL ve maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 950 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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