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Cezaevi firarisi bekçiyi rehin aldı: Daha sonra intihar etti

Adana'da, bekçiyi tabancayla etkisiz hale getirip, iş yerine giren cezaevi firarisi, sabaha kadar uyudu.Teslim ol çağrısına ben tekrar cezaevine dönemem" diyerek, elindeki tabancayı başına ateşleyip, yaşamına son verdi.
Cezaevi firarisi bekçiyi rehin aldı: Daha sonra intihar etti

Dün gece Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde egzoz satan işyerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, kapı önünde oturan bekçi Ali Çilesiz'in başına elindeki tabancayı  dayayarak, "Beni sakla" dedi. Bekçi ile birlikte içeri giren şüpheli, "Beni saklayacaksın. Yirmi yıl hapis cezam var. Sabah gideceğim" dedi. Ardından uykuya daldı.

Şüphelinin uyumasını fırsat bilen bekçi Ali Çilesiz, işyerinden çıkarak, elektrikli kepengi kapattı ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisin 'Teslim ol' çağrısı ile uyanan şüpheli, "Ben tekrar cezaevine dönemem. İçeri girmeyin" diye yanıt verdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen özel harekat polisleri, operasyon başlattı. İçeriye flaş ve sis bombası atan özel harekat polisleri, megafonla 'Elindeki tabancayı bırak. Teslim ol. Sana zarar vermeyeceğiz' anonsu yaptı. Yanıt alamayınca da operasyon başlattı. İçeri giren polisler, şüpheliyi elindeki tabancayı başına ateşleyerek, intihar etmiş halde buldu.

Şüphelinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bekçi Ali Çilesiz de ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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