Cezaevi infaz kurumu kütüphaneleri için adliyelerde kitap bağış kampanyası başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Koç, "Meslektaşlarımız, avukat arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımızı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, 29 Mart 2021'de, "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında bugün itibarıyla bazı adliyelerde eş zamanlı olarak "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda stant açılışını idari işlerden sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç yaptı. Koç, adliyenin C Kapısı girişindeki atrium alanında açılan masalara konulan kitapları, cezaevleri kütüphanelerine gönderilmek üzere kurulan kitap kumbarasına attı.

Zafer Koç, kampanyanın Ankara, Ankara Batı, İzmir, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde saat 11.00'de eş zamanlı olarak başlatıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda meslektaşlarımız, avukat arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımızı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu, topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz. Kitap insanları geliştiren, topluma faydalı hale getiren en önemli unsurlardandır. Dolayısıyla kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz."

Bakırköy Adliyesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atila Öztürk, başsavcı vekilleri, savcılar ile adliye personeli de Bakırköy Adalet Sarayı'nın atrium alanında kampanyaya katıldı.

Topluyıldız, mevcut uygulamada tutuklu ve hükümlülerin gerek cezaevinde bulunan kütüphanelerdeki kitaplardan gerekse dışarıdan getirilen kitaplardan faydalanabildiğini hatırlatarak, "Kampanyamız söz konusu uygulamamızı ideal noktaya taşımayı amaçlamaktadır. Bugün biz de burada hep birlikte kitap bağışında bulunarak kampanyamızı Adalet Bakanlığımız ile birlikte başlatmış oluyoruz. Tüm adliye mensuplarımızı ve halkımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Fatih Sultan Mehmed Han" isimli kitabı kumbaraya atan Topluyıldız, "İstanbul'un fetih haftası olduğu için böyle bir kitapla bağışa başlamak istedim. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun inşallah." dedi.

Başsavcının ardından alanda bulunanlar da kumbaraya kitap bağışladı.

Anadolu Adliyesi

Anadolu Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde de kampanyanın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, protokol kapsamında okuma alışkanlığını güçlendirmek ve bireysel girişimlerine katkı sunmak amacıyla hükümlü ve tutukluların, ceza infaz kurumlarındaki 1 milyon kitaba ek olarak halk kütüphanelerindeki 17 milyon yayına da erişimlerinin sağlandığını söyledi.

Akçadırcı, "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla başlatılan ve 16 Haziran'a kadar sürecek olan kitap bağış kampanyasının toplum tarafından desteklenmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kitap bağış kumbarasının açılışı yapıldı.

Ceza infaz kurumlarındaki kütüphane faaliyetleri

Ceza infaz kurumlarının tamamında kütüphane bulunurken, hükümlü ve tutuklular istedikleri yayını talep ederek okuyabiliyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 24 Ekim 2019'da yapılan iş birliği protokolü kapsamında hükümlü ve tutuklular il ve ilçe halk kütüphanelerindeki yayınlardan da yararlanabiliyor.

Ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 1 milyon 12 bin kitap bulunuyor. 2020 verilerine göre, hükümlü ve tutuklularca ceza infaz kurumu kütüphanelerinden 911 bin kitap ödünç alındı.

Protokol kapsamında hükümlü ve tutuklular, halk kütüphanelerindeki 17 milyon yayına erişim imkanına da kavuştu. Protokolün imzalandığı günden bu yana halk kütüphanelerinden toplam 268 bin kitap ödünç alındı.