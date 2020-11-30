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Cezaevi önünde öldürülen taksici, ‘intikam cinayetine’ kurban gitmiş

Cezaevi önünde öldürülen taksici, ‘intikam cinayetine’ kurban gitmiş
Bursa'da oğlunu ziyaret için gittiği cezaevinin önünde bekleyen taksici Sadık Çayır’ı (57), tabancayla vurarak öldüren Semih Kaya (28), yakalandı.

Olay, geçen hafta cuma günü Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde meydana geldi. Taksici Sadık Çayır, ölümlü kavga sonrası tutuklanan oğlu Alican Çayır’ı ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne gitti. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında çıkan, Serdar Umur'un öldüğü, Alican Çayır'ın da tutuklandığı kavgayla bağlantısı olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin Semih Kaya olduğunu tespit etti. Serdar Umur ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada profil fotoğrafı olarak kullanan Semih Kaya'nın yapılan teknik ve fiziki takiple saklandığı ev saptandı. Eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

CİNAYETİ İNTİKAM ALMAK İÇİN İŞLEMİŞ

Kaya'nın cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki boş bir arazide çalılıkların arasında bulundu. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Kaya, “Onlar 5,5 ay önce benim arkadaşımı öldürdü. Ben de intikam almak için bu geçen süre içinde plan yaptım. Arkadaşımın intikamını Sadık Çayır’ı öldürerek aldım” dedi.

Kaya’nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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