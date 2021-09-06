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Cezaevi personelinin onardığı okul, 6 yıl sonra eğitime açıldı

DİYARBAKIR'da, 1 No'lu Yūksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarının, gönüllü olarak çalışarak baştan sona onardığı 6 yıldır kapalı olan Cücük İlkokulu, öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Cezaevi personelinin onardığı okul, 6 yıl sonra eğitime açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Diyarbakır No'lu Yūksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine 4,5 kilometre uzaklıktaki Cücük Mahallesi'nde yer alan ve 6 yıldır kapalı olan Cücük İlkokulu'nun onarılarak eğitim öğretime kazandırılması için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında gönüllülük esasına göre çalışan ceza infaz kurumu personeli ve aileleri, okulu temizleyip su tesisatı çekti, elektrik tesisatını da işler hale getirdi. Yarasa ve yılanlardan temizlenen okula ilaçlama da yapıldı. Ayrıca atıl haldeki su deposunu boyayıp kullanılabilir hale getiren kurum personeli, yıpranan bayrak direği dahil, binanın içini ve dışını onarıp boyadı, bahçe düzenlemesi yaptı.

Fiziki yapısı yenilenen ve öğrencilerin eğitimi için sağlıklı bir ortama kavuşturulan okul, 2021- 2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde hizmete açıldı. Yenilenen Cücük İlkokulu'nda eğitim görecek 1'nci sınıf öğrencileri bugün ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

BAKAN GÜL: PERSONELİMİZİN ELİNE SAĞLIK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Bakan Gül ayrıca, çalışmalardan görev alan personeli arayıp görüştü.

CEZAEVİ PERSONELİNDEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Özer, 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsa Devrim ve infaz koruma memurları ile okulda eğitim öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti. Çocuklara çikolata ikram eden Özer, kurum personelinin okulda yaptığı tadilatla eğitim öğretime katkı sağladıklarını söyledi. Ceza infaz kurumlarının hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla hizmet verdiğini dile getiren Özer, "Okul yaklaşık 6 yıldan beri atıl vaziyetteydi. Bu durumu gören arkadaşlarımız proje yaptı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra burada faaliyete başlandı. Tamir ve tadilatı infaz koruma memurlarımız tarafından yapıldı. Okul eğitime hazır hale getirildi. Bu okulun eğitime katkı sağlaması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen bütün memurlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsa Devrim, okulun tüm bakımını 9 personel ve aileleriyle gönüllülük esasıyla yaptıklarını dile getirerek, bunun çok güzel bir çalışma olduğunu aktardı. 38 öğrencinin eğitim göreceği okulun bugün hizmete açıldığını ifade eden Devrim, "Burada taşımalı eğitim sistemi olduğu için okul atıl duruma düşmüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşmeler üzerine okulu tekrar hizmete açmayı planladık. Önce taşımalı eğitim vardı, şimdi ise yürüme mesafesinde öğrenciler eğitimlerini görecekler" diye konuştu.

İnfaz koruma memuru Alperen Uslu da hafta sonu ve hafta içi mesai sonrası okulun tadilatı için çalışma yürüttüklerini anlatarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

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