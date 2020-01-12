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Cezaevinde kendini astı

Geçtiğimiz ay Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı para meselesi nedeniyle öldüren, bir polis memurunu da yaralayan Enver Yıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendi asarak intihar etti.
Cezaevinde kendini astı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasbeden ve girdiği çatışmada da bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız, tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

"OLUMSUZ CEVAP ALINCA SALDIRDI"

Torbalı'da, 29 Aralık günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz cevap almasının ardından saldırdı.

SİLAH ZORUYLA EVİNE GÖTÜRDÜ

Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan, 500 TL alıp, kaçtı. Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi.

Silah zoruyla Gülcemal’i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Yıldız, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu.

Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

POLİS MEMURUNU AĞIR YARALADI

Polis ekipleri, Enver Yıldız'ın peşine düştü. Yapılan çalışmayla bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, polisi fark edince çatışmaya girdi.

Yıldız, polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Yıldız, saklandığı Atatürk Mahallesi’ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürdüğü ve suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İfadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir’e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

"BENİ ÖLDÜRÜN, YOKSA CEZAEVİNDE KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"

Ayrıca, Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 GÜN ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çifte cinayet zanlısı Yıldız'ın adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Yıldız'ın avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.

KENDİNİ ASTI

Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde olan Enver Yıldız, bugün öğleden sonra, tek kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana astı. Ceza infaz memurları tarafından bağcığa asılı halde bulunan Yıldız'ın gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.

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