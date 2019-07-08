  • BIST 99.635
  • Altın 259,090
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Cezaevinden izinli çıkan M.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan’a (52) tüfekle ateş açtı.
Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde izinli mahkum ortalığı karıştırdı.

Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan’la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı. Tartışma, Alkan’ın amcası Süleyman Alkan’ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş etmesi sonucu Ahmet ve Süleyman Alkan ağır yaralandı. M.Ö. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz Büyükelçi'den Trump'a Terminatör benzetmesi07 Temmuz 2019 Pazar 11:44
  • MİT, KCK üst düzey yöneticisi Diyar Garip'i etkisiz hale getirdi07 Temmuz 2019 Pazar 11:42
  • Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı gerekeni yapmadı07 Temmuz 2019 Pazar 11:38
  • Onlarcası telef oldu07 Temmuz 2019 Pazar 11:34
  • Yunanistan sandıkta!07 Temmuz 2019 Pazar 11:32
  • En büyük o olacak07 Temmuz 2019 Pazar 11:30
  • Kahreden tesadüf07 Temmuz 2019 Pazar 11:29
  • Otobüs durağında genç kıza tacizde bulundu07 Temmuz 2019 Pazar 11:26
  • 'Şahin' Lice'de yakalandı07 Temmuz 2019 Pazar 11:25
  • ABD konvoyları Suriye'de görüntülendi07 Temmuz 2019 Pazar 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti